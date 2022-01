Atp Cup 2022: tutto facile per gli Usa contro il Canada, la Russia fatica ma batte la Francia

by Sofia Cioli

Daniil Medvedev, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Tutto facile per gli Usa, che vincono all’esordio in Atp Cup 2022 per 3-0 contro il Canada. Ad aprire le danze sono stati Brayden Schner e John Isner, con lo statunitense che ha avuto la meglio in due set (6-1 6-3). Nel match successivo altro ko per il Canada, con Felix Auger-Aliassime sconfitto in tre set contro Taylor Fritz (6(6)-7 6-4 6-4). Niente da fare per i canadesi, costretti ad arrendersi anche nel doppio tra Shapolavove/Auger-ALiassime e Fritz/Isner (6-4 6-4).

La Russia fatica ma conquista la vittoria all’esordio contro la Francia. A decidere la sfida è stato il doppio vinto da Medvedev/Safiullin contro la coppia Martin/Roger-Vasselin, chiuso in due set sul 6-4 6-4. Nel primo dei due singolari Roman Safiullin rimonta Arthur Rinderknech in tre set (2-6 7-5 6-3), mentre il numero due al mondo viene incredibilmente sconfitto dopo tre parziali da Ugo aHumbert (6(5)-7 7-5 7-6(2).