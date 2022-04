Atp Belgrado 2022, Djokovic rischia grosso ma si salva: battuto Djere dopo quasi tre ore e mezza

Novak Djokovic approda ai quarti di finale dell’Atp 250 di Belgrado 2022. Vittoria estremamente sofferta per il numero uno del mondo, che impiega ben 3h24′ per superare il connazionale Laslo Djere e lo fa con il punteggio di 2-6 7-6(6) 7-6(4). Enorme sospiro di sollievo per Nole, che evita la terza sconfitta consecutiva (su cinque match disputati in stagione), nonché la seconda all’esordio in un torneo dopo quella con Davidovich Fokina a Montecarlo. Sulla sua strada ora un altro serbo, Miomir Kecmanovic, settima forza del tabellone e tra i giocatori più in forma di questo 2022.

CRONACA – Avvio da incubo per Djokovic, che offre palle break in tutti i suoi turni di servizio nel primo set e viene travolto dal suo avversario con un sonoro 6-2. Nel secondo set le cose migliorano leggermente, ma è ancora Djere il primo a portarsi avanti di un break. Quest’ultimo tuttavia sbaglia il più semplice dei dritti sul 4-3 40-15 e subisce l’immediato contro break. Djokovic tira un sospiro di sollievo, si riporta in carreggiata e, dopo aver sprecato ben cinque set point tra dodicesimo gioco e tie-break, riesce a spuntarla per 8-6 al jeu decisif.

L’inerzia del match sembra ormai essere dalla parte del numero uno al mondo, che ottiene subito un break nella frazione decisiva. Tuttavia tre gratuiti ed un doppio fallo vanificano il suo vantaggio. Nole torna dunque a lottare e nell’ottavo gioco annulla due chance di break che avrebbero mandato il suo avversario a servire per il match. Djere, però, fa lo stesso nell’infinito undicesimo game, cancellando tre palle break travestite da match point. La battaglia prosegue anche nel tie-break, almeno fino al 3-4, prima che Djokovic inanelli un parziale di 4 punti a 0 portando a casa la sfida.