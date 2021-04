Atp Belgrado 2021, Mager si arrende ai quarti di finale: vince Karatsev in due set

by Matteo Di Gangi

Gianluca Mager - Foto Ray Giubilo

Finisce ai quarti di finale il torneo di Gianluca Mager. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set dal russo Aslan Karatsev nel terzo atto del torneo Atp 250 di Belgrado (Serbia, terra rossa) con il punteggio finale di 6-3 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. In semifinale Karatsev affronterà il padrone di casa, nonché numero uno del mondo, Novak Djokovic (inizio alle ore 17:00). L’altra semifinale invece la giocheranno Matteo Berrettini, seconda testa di serie del torneo, e il giapponese Taro Daniel, lucky loser.

IL TABELLONE

IL MONTEPREMI DEL TORNEO

Inizio di partita complicato per Mager che perde immediatamente la battuta e si ritrova sotto 3-0 concedendo anche due palle per il 4-0. L’azzurro non si scoraggia, prova a rimanere in scia accorciando sull’1-3 ma Karatsev alla battuta è implacabile e non dà nessuna chance a Gianluca: il 6-3 è dunque una conseguenza naturale. I primi quattro games del secondo set scorrono via senza particolari sussulti, poi tra il quinto e il sesto gioco arrivano break e controbreak. Si prosegue spalla a spalla sino al 4-4 quando Karatsev piazza la zampata vincente e chiude i giochi staccando il pass per la semifinale.