Atp 500 Rotterdam 2022, Auger-Aliassime batte Rublev e raggiunge Tsitsipas in finale

by Andrea Bellini

Felix Auger-Aliassime - Foto Ray Giubilo

Felix Auger-Aliassime batte Andrey Rublev e raggiunge la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam 2022. Una vittoria ottenuta in rimonta, dopo che il russo aveva conquistato il primo set: 6-7(5) 6-4 6-2 il risultato finale. Il primo set scivola via senza scossoni, con i due tennisti che tengono i rispettivi turni di battuta: le prime palle break arrivano nel quinto set a favore di Rublev, ma Auger-Aliassime ha a sua volta le sue occasioni con tre palle break nel game successivo. Il set si prolunga però al tiebreak, dove è il numero 7 del ranking a spuntarla. Il secondo set mette in mostra tutta la caparbietà del canadese: il numero 9 al mondo è infatti costretto ad annullare addirittura cinque palle break tra quarto e sesto game, prima di sfruttare la prima e unica palla break del set a suo favore nel nono gioco. Nel terzo set, l’inerzia del match è decisamente cambiata: Rublev annulla tre palle break nel primo gioco, ma deve poi soccombere nel terzo e nel quinto game, vedendo scivolare via la partita. Dopo 2h22′ di gioco, è Auger-Aliassime a spuntarla: in finale troverà Tsitsipas.

