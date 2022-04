Atp 250 Houston 2022: Kyrgios perde nuovamente le staffe, ad andare in finale è Opelka

by Andrea Bellini

Nick Kyrgios - Foto Ray Giubilo

Nick Kyrgios perde ancora la testa: questa volta succede all’Atp 250 di Houston. Pochi giorni dopo aver perso le staffe contro Jannik Sinner, il tennista greco si ripete nella semifinale contro Reilly Opelka. In particolare, il fattaccio accade sul 5-5 nel secondo set, con lo statunitense già in vantaggio di un set. A far infuriare Kyrgios è una chiamata dubbio del giudice di sedia: nel torneo non c’è l’Hawkeye, e quindi non è possibile chiedere il challenge. La situazione degenera quando il numero 94 del mondo comincia ad inveire contro l’arbitro, venendo punito con un penalty point. Un punto decisivo, in quanto segna il break a favore di Opelka, che poi sfrutta il turno al servizio per chiudere la partita sul 6-3 7-5.