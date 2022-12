Tiro a volo: Jessica Rossi vince nel trap alla President’s Cup in Egitto

Ottime notizie per i colori azzurri dalla tappa di chiusura della stagione internazionale di tiro a volo, la President’s Cup a Al Cairo. In primo luogo Jessica Rossi ha trionfato nel trap, davanti alla francese Cormenier e alla portoghese Maria Ines Coelho. Successivamente seconda posizione per Martina Bartolomei nello skeet femminile, sconfitta in finale dalla statunitense Caitilin Connor. Tra i maschi poi buon secondo posto per Luigi Lodde, nello skeet, che si arrende solo in finale dal danese Hansen.