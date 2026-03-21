Tiro a volo, Amighetti riparte dal tricolore: a Uboldo un successo che rilancia la nuova stagione

Per Rachele Amighetti la nuova annata agonistica si apre nel modo migliore: con uno scudetto che dà prestigio, fiducia e nuove motivazioni. La tiratrice di Costa Volpino è riuscita a portarsi a casa il Campionato Italiano Invernale di Fossa Universale.

Il trionfo di Uboldo rappresenta molto più di una semplice vittoria per la Amighetti, ma un punto di ripartenza, oltre che un segnale forte in vista dei prossimi appuntamenti.

A Uboldo la conferma del suo valore

Il risultato ottenuto in Lombardia certifica il valore della sua prova. Nella gara femminile Amighetti ha chiuso davanti a tutte con 190/200, conquistando il posto tra le Ladies e mettendo alle spalle Stefania Oliva e Bianca Revello. È un’affermazione che pesa, perché arriva in un contesto nazionale competitivo e le consente di iniziare il 2026 con un titolo importante già in bacheca.

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Dopo il successo ottenuto sulle pedane di Uboldo, dunque, la Amighetti si presenza alla nuova stagione con maggiore consapevolezza e con la voglia di dare continuità a quanto costruito.

Dal successo invernale ai progetti per il futuro

Il tricolore invernale conquistato dalla Amighetti non è un traguardo isolato, ma è la base da cui ripartire per affrontare il resto della stagione con ambizioni rinnovate.

La tiratrice di Costa Volpino si è raccontata canali ufficiali della FITAV ruotando la propria intervista attorno a due temi principali: da una parte la soddisfazione per l’affermazione appena conquistata, dall’altra programmi immediati dell’atleta, già concentrata sui prossimi obiettivi. In questo senso il successo di Uboldo della Amighetti diventa simbolo di un nuovo inizio da vivere con ancora più fiducia e aspettative.