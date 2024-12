Programma, date, orari, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sul Wta 250 di Auckland e sul Wta 500 di Brisbane 2025. Come sempre, prenderà il via in Oceania la nuova stagione tennistica, che vede subito al via tante big, determinate a cominciare l’annata col piede giusto e ottenere subito punti preziosi.

Sabalenka guida il seeding a Brisbane

Assente la campionessa in carica Elena Rybakina, mentre è al via la giocatrice che lo scorso anno fu sconfitta in finale. Si tratta della numero uno al mondo Aryna Sabalenka, chiara favorita per il titolo. Dalla bielorussa ci si aspetta molto, soprattutto in ottica Australian Open, dove dovrà difendere il titolo. A tentare di frapporsi tra lei e il trofeo ci saranno tre top 10 come Jessica Pegula, Emma Navarro e Daria Kasatkina più altre sei top 20. Non figurano invece tenniste italiane nell’entry list.

Programmazione Wta Brisbane 2025

Domenica 29 dicembre – Primo turno

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Secondo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Terzo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

Dove vedere in tv il Wta 500 di Brisbane

La diretta televisiva del WTA di Brisbane 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.

Non c’è Gauff a Auckland

In Nuova Zelanda spicca l’assenza di Coco Gauff, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo. Sarà comunque un’americana a guidare il seeding, vale a dire Madison Keys, seguita dalla belga Elise Mertens e dalla connazionale Amanda Anisimova. Ad impreziosire il campo di partecipazione ci sono ben quattro campionesse Slam come Raducanu, Osaka, Stephens e Kenin. Ai nastri di partenza anche una tennista azzurra, ovvero Lucia Bronzetti, determinata a ripartire come aveva chiuso la stagione, vale a dire con l’exploit in Billie Jean King Cup che ha contribuito al successo dell’Italia.

Programmazione Wta Auckland 2025

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Primo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Secondo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

Dove vedere in tv il Wta 250 di Auckland

Entry list Wta Brisbane

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ PEGULA, JESSICA 7​

3​ NAVARRO, EMMA 8​

4​ KASATKINA, DARIA 9​

5​ BADOSA, PAULA 12​

6​ SHNAIDER, DIANA 13​

7​ KALINSKAYA, ANNA 14​

8​ OSTAPENKO, JELENA 15​

9​ ANDREEVA, MIRRA 16​

10​ KOSTYUK, MARTA 18​

11​ AZARENKA, VICTORIA 20​

12​ FRECH, MAGDALENA 25​

13​ NOSKOVA, LINDA 26​

14​ SAMSONOVA, LIUDMILA 27​

15​ ALEXANDROVA, EKATERINA 28​

16​ PUTINTSEVA, YULIA 29​

17​ YASTREMSKA, DAYANA 33​

18​ POTAPOVA, ANASTASIA 35​

19​ WANG, XINYU 37​

20​ LINETTE, MAGDA 38​

21​ JABEUR, ONS 42​

22​ SRAMKOVA, REBECCA 43​

23​ AVANESYAN, ELINA 44​

24​ BOUZKOVA, MARIE 45​

25​ STEARNS, PEYTON 47​

26​ YUAN, YUE 49​

27​ TOMOVA, VIKTORIYA 54​

28​ UCHIJIMA, MOYUKA 56​

29​ KALININA, ANHELINA 57​

30​ ZARAZUA, RENATA 58​

31​ RAKHIMOVA, KAMILLA 63​

32​ WANG, YAFAN 64​

33​ KRUEGER, ASHLYN 65​

34​ KESSLER, MCCARTNEY 67​

35​ BUCSA, CRISTINA 71​

36​ BLINKOVA, ANNA 75​

37​ KUDERMETOVA, VERONIKA 76​

38​ RUS, ARANTXA 80​

Entry list Wta Auckland

1. Madison Keys (USA) 21

2. Elise Mertens (BEL) 34

3. Amanda Anisimova (USA) 36

4. Lulu Sun (NZL) 40

5. Clara Tauson (DEN) 50

6. Emma Raducanu (GBR) 59​

7. Naomi Osaka (USA) 60​

8. Katie Volynets (USA) 61​

9. Julie Grabner (AUT) 73​

10. Bernarda Pera (USA) 74​

11. Lucia Bronzetti (ITA) 77

12. Sloane Stephens (USA) 78​

13. Erika Andreeva 79

14. Sofia Kenin (USA) 83

15. Jacqueline Cristian (ROU) 85

16. Jule Niemeier (GER) 89

17. Hailey Baptiste (USA) 90

18. Greet Minnen (BEL) 93

19. Ann Li (USA) 94

20, Xiyu Wang (CHN) 97​

21. Yulia Starodubtseva (UKR) 100

22. Rebecca Marino (CAN) 101