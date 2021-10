Volley, Trento-Chieri in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Palloni volley - Foto Filippo Rubin/LVF

Tutto pronto per Delta Despar Trentino-Reale Mutua Fenera Chieri, anticipo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. La formazione di coach Bertini vuole sfruttare il campo di casa per tornare al successo. Non sarà però semplice contro la formazione piemontese, reduce dalla bella vittoria interna contro Busto Arsizio. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 30 ottobre al PalaTrento di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile, come di consueto, su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Sportface vi terrà informati tutti i risultati e la classifica aggiornata in tempo reale.