Volley, Scandicci-Atene in tv oggi: orario e diretta streaming ritorno Challenge Cup 2022

by Deborah Sartori

Festa Savino Del Bene Scandicci, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-Atene Asp Thetis Voula, gara di ritorno dei 16esimi di finale della Cev Challenge Cup 2021/2022 di volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini vogliono la bissare la bella vittoria ottenuta ieri nella gara di andata, svoltasi sempre al PalaRadioli di Scandicci. La formazione greca è invece chiamata all’impresa per ribaltare il risultato e conquistare il passaggio del turno nella terza rassegna continentale per club in ordine di importanza. L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di giovedì 18 novembre. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.

