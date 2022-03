Volley, Roma-Trento in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Lena Stigrot (Roma), Serie A1 Femminile 2021/2022 - Foto Filippo Rubin/ LVF

Tutto pronto per Acqua&Sapone Roma Volley Club-Delta Despar Trentino, sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Scontro salvezza tra le giallorosse di Mafrici, penultime in classifica con 17 punti, e le trentine di Bertini, fanalino di coda a quota 16 punti. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface vi terrà informati con il risultato al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.