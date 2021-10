Volley, Monza-Modena in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

Vero Volley Monza, Orduna al servizio

Tutto pronto per Vero Volley Monza-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida della prima giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I brianzoli iniziano la nuova stagione sul campo di casa e proveranno a mettere in difficoltà gli avversari. I modenesi infatti sono tra i favoriti per lo Scudetto e vanno subito a caccia dei tre punti. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 10 ottobre al Pala Banca di Piacenza. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e risultati e classifica aggiornati in tempo reale.