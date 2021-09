Volley, finale Italia-Slovenia stasera in tv in chiaro: canale, orario e streaming Europei 2021

by Deborah Sartori

Simone Giannelli - Mondiali Volley - Foto profilo ufficiale Fipav

Cresce l’attesa per Italia-Slovenia, finale per il primo posto degli Europei 2021 di volley maschile. Giannelli e compagni hanno fatto un percorso netto, senza sconfitte e senza punti lasciati alle avversarie, ma ora arriva la sfida più difficile. La Slovenia ha incassato invece una sconfitta nei gironi, proprio contro gli azzurri, ma la squadra di Giuliani e cresciuta e alla sua quarta finale continentale vuole mettersi al collo la medaglia d’oro. Chi solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 19 settembre: di seguito le informazioni per vedere la partita a pagamento e in chiaro.

