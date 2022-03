Volley, Civitanova-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2022

by Deborah Sartori

Wilfredo Leon (Perugia) contro il muro di Civitanova, Superlega 2021/2022 - Foto: Michele Benda/Legavolley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Si inizia a fare sul serio: i cucinieri di Blengini ospitano i brianzoli di coach Eccheli per avvantaggiarsi nella serie. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 marzo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e la classifica aggiornata in tempo reale.