Volley, Brasile-Polonia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Nations League maschile 2021

by Deborah Sartori

Randazzo (Nazionale italiana di volley maschile 2018) contro il muro del Brasile - Foto profilo ufficiale Facebook Fipav

Oggi in tv Brasile-Polonia: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la finale della Volleyball Nations League maschile 2021. La Nazionale verdeoro ha superato in semifinale la Francia in tre set e vuole vincere il titolo per regalare un’altra gioia al proprio Paese dopo il secondo posto della squadra femminile. La Polonia ha invece avuto la meglio per 3-0 sulla Slovenia e non cederà facilmente il titolo, importante anche per il morale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita è in programma alle ore 15.00 di domenica 27 giugno: di seguito le informazioni per vederla.

La partita verrà trasmesso in diretta tv su La7 (e in streaming sul sito del network), con la telecronaca di Bruno Vesica e il commento tecnico di Fabio Vullo. L’incontro sarà anche visibile, come tutti i match della VNL, in diretta streaming in abbonamento sul canale streaming della FIVB Volleyball World TV. Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca e i risultati aggiornati.