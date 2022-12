Viterbese-Turris oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Viterbese-Turris sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata scontro di bassa classifica tra i campani, quartultimi a quota 19 ma comunque a due punti dai playoff, e i laziali che invece sono penultimi con solo 12 punti in saccoccia. Partita dunque molto tesa e importante. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

