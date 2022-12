Viterbese-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Viterbese-Giugliano, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Una solta vittoria nelle ultime cinque partite per la compagine ospite, che vuole chiudere bene il 2022 in modo tale da mantenere l’ottima posizione playoff che attualmente occupano. I laziali, dal loro canto, hanno ottenuto tre sconfitte nelle ultime cinque ed hanno un assoluto bisogno di fare punti per schiodarsi dal penultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

