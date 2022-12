Vis Pesaro-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Vis Pesaro-Cesena, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da soli tre punti nelle ultime cinque partite e sperano di tornare alla vittoria per non sprofondare nelle zone più calde della classifica. I bianconeri, invece, hanno ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime cinque ed hanno bisogno di portare a casa il bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti per la promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA