Virtus Verona-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Virtus Verona-Pro Sesto, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive, che hanno permesso loro di risalire qualche posizione in classifica. Il diciassettesimo posto, però, non può lasciarli tranquilli e per questo vanno a caccia del terzo sigillo di fila. La formazione lombarda, invece, arriva dall’ottimo pareggio con il Pordenone e spera di portare a casa il bottino pieno per non perdere terreno dalle dirette avversarie per le prime posizioni di classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Calogero Destro.

