Virtus Francavilla-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Virtus Francavilla-Turris, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione pugliese è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ma lo scorso turno è tornata al successo e adesso vuole dare seguito ai risultati. Gli ospiti, invece, non vincono da ben quattro gare ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti per allontanarsi dalla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

