Vicenza-Piacenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Vicenza-Piacenza, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I biancorossi, dopo quattro vittorie di fila, sono stati fermati nello scorso turno da un pareggio e adesso vogliono tornare al successo per riprendersi la vetta della classifica, che dista un solo punto. Gli emiliani, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive ed occupano l’ultimo posto in classifica con soli dodici punti: l’obiettivo è tornare a gioire per scacciare la possibile crisi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA