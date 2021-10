Verona-Lazio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022

by Sofia Cioli

Verona, Foto Antonio Fraioli

L’orario e la diretta streaming di Verona-Lazio, match valido per la nona giornata della Serie A 2021/2022. Al Bentegodi i padroni di casa torneranno in campo dopo la sconfitta subita contro il Milan, mentre i biancocelesti sono reduci dalla grande vittoria in casa contro l’Inter e dal pareggio a reti bianche in Europa League contro il Marsiglia. La partita, in programma alle ore 15, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.