Verona-Bologna in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

Le indicazioni per vedere in tv Verona-Bologna, partita valida come amichevole invernale in preparazione alla ripresa del campionato, ormai tra sole due settimane. Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Istra, sale decisamente di livello l’avversario per gli scaligeri, che al ritorno in Serie A dovranno riscattarsi dalle due sconfitte consecutive. Per i felsinei, invece, l’ultimo risultato ufficiale è il 3-0 contro il Sassuolo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre, con la partita che, salvo diverse indicazioni nelle prossime ore, non sarà visibile in diretta streaming. Occorrerà quindi fare riferimento ai canali social delle due squadre per avere aggiornamenti.