Venezia-Prometey stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Venezia-Prometey, sfida valida come nona giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. La formazione di coach Raffaele si è vista interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive la scorsa settimana nel big match contro Badalona, perso di soli tre punti in un match di fatto giocato totalmente alla pari. Ora, un altro interessante testa a testa contro la squadra ucraina, che in classifica si trova esattamente alle spalle dei lagunari con quattro vittorie e altrettante sconfitte, dopo uno score nelle ultime cinque partite di due vittorie e tre sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 21 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Venezia-Prometey di Eurocup.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Sportface.it vi terrà informati al termine dell’incontro con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.