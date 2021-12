Venezia-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Il programma e i telecronisti su Dazn di Venezia-Lazio, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Ultimo turno del girone di andata che vede i biancocelesti, altalenanti e soprattutto in trasferta, far visita al Penzo ai lagunari che cercano punti che al momento faticano ad arrivare in chiave salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 16.30 di mercoledì 22 dicembre.

Venezia-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schwoch.