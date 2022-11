Il programma e i telecronisti sulla Rai di Uruguay-Corea del Sud, match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Si apre il girone H e in campo vanno gli asiatici e i sudamericani, in lotta entrambe per il probabile secondo posto di questo raggruppamento incerto che potrebbe regalare sorprese. Fischio d’inizio alle ore 14 di giovedì 24 novembre, chi riuscirà a vincere?

Corea del Sud-Uruguay sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.