Ufc 282, Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalev stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti

Jan Blachowicz contro Magomed Ankalev per il titolo dei pesi leggeri a Las Vegas. Questo il main event di Ufc 282, evento in programma nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre. Si parte alle 04:00, ma il main event non inizierà prima delle 06:00 del mattino di domenica. Ma non solo main event. La card offre grandi spunti, su tutti il ritorno sull’ottagono di Paddy Pimblett. Il fighter di Liverpool sfiderà Jared Gordon, mentre il suo concittadino Darren Till dovrà vedersela contro Dricus Du Plessis. Nella stessa card anche Ilia Topuria che pochi mesi fa ha avuto un alterco (eufemismo) con Pimblett. L’intera card potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. Per gli appassionati che volessero seguire anche i preliminari, invece, c’è la diretta in pay per view su Ufc Pass dalle 02:00. Un buon motivo su tutti: il debutto di Raul Rosas Jr, 17 anni, il più giovane fighter Ufc della storia e una promessa di campione per il futuro.

Programma main card Ufc 282 Jan Blachowicz vs Magomed Ankalev

Dalle 04:00, Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria (pesi piuma)

A seguire, Darren Till vs. Dricus du Plessis (pesi medi)

A seguire, Santiago Ponzinibbio vs. Alex Morono (Catchweight 180 lb)

A seguire, Paddy Pimblett vs. Jared Gordon (pesi leggeri)

Intorno alle 06:00, Jan Błachowicz vs. Magomed Ankalaev (pesi massimi leggeri)