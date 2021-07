Udinese-Bilje oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021

by Giorgio Billone

Juan Musso - Foto Antono Fraioli

Udinese-Bilje sarà visibile oggi in tv? Ecco le indicazioni sul canale, sull’orario e sulla diretta streaming dell’amichevole del precampionato 2021 dei friulani. I ragazzi di Gotti sono chiamati al primo impegno stagionale contro una selezione della seconda serie slovena. A Manzano i bianconeri proveranno a mettere minuti sulle gambe per iniziare nel migliore dei modi la stagione: appuntamento alle ore 17 di sabato 17 luglio, diretta tv in esclusiva su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in Friuli-Venezia-Giulia e Veneto e in streaming in tutta Italia sul sito udinesetv.it.