Turris-Foggia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Turris-Foggia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C si scontrano i campani e i pugliesi, entrambe fuori dalla zona playoff e dunque a caccia del dei tre punti per avvicinarsi alle prime dieci posizioni. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 18 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.