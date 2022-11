Tunisia-Australia in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Tunisia-Australia, match valevole per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Sfida fondamentale per le due compagini, che dovranno puntare a fare risultato e a sperare che la Francia riesca a rispettare il pronostico nel suo match contro la Danimarca. Passano da qui le speranze di qualificazione agli ottavi di finale da seconda piazzata nel girone. I nordafricani all’esordio hanno pareggiato contro i danesi, mentre gli aussies si sono dovuti arrendere alla forte nazionale transalpina.

L’appuntamento con Tunisia-Australia è fissato alle ore 11:00 di sabato 26 novembre, con la sfida che andrà in onda in diretta esclusiva, in chiaro, su Rai 2 e Rai 4K. Disponibile anche lo streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play e sul sito rainews.it.