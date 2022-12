Tsitsipas-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta tv e streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Stefanos Tsitsipas sfiderà Casper Ruud nella prima semifinale del Mubadala World Tennis Championship 2022, esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Il greco nel round d’esordio si è sbarazzato abbastanza facilmente di Cameron Norrie con il punteggio di 6-1 6-4 e ora si gioca l’accesso all’atto finale della manifestazione contro la testa di serie numero due del tabellone. Sono due i precedenti tra il greco e il norvegese sul circuito maggiore, entrambi datati 2021: Ruud riuscì ad imporsi in due set sulla terra in altura di Madrid, mentre Tsitsipas si prese la rivincita qualche mese più tardi a Cincinnati, sempre in due set. A dire il vero c’è un terzo scontro diretto, che risale al maggio del 2016. Era la finale dell’ITF da 15,000$ di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Il greco vinse al tie-break decisivo del terzo set contro Ruud che in quel torneo non partiva neanche tra le teste di serie.

PROGRAMMA DEL TORNEO

MONTEPREMI

DOVE SEGUIRE IL TORNEO IN TV

Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud scenderanno in campo oggi, sabato 17 dicembre, non prima delle ore 14:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 17:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.