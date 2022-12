Triestina-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Nereo Rocco per lo svolgimento di Triestina-Pergolettese, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: le informazioni inerenti alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Il club biancorosso versa in una situazione estremamente complicata visto l’ultimo posto in classifica a soli 12 punti e le dieci sconfitte incassate finora: l’obiettivo è tornare al successo per rilanciare le speranze di salvezza. La formazione ospite, invece, ha dieci punti in più rispetto agli avversari e spera di incrementare il gap dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

