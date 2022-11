Triestina-Lecco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Triestina-Lecco sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Appuntamento di grande rilievo quello del Nereo Rocco, dove incrociano il proprio cammino i giuliani che a sorpresa sono partiti malissimo e i lombardi che invece si trovano in piena corsa per la promozione. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 27 novembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.