Triestina-FeralpiSalò oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Triestina-FeralpiSalò sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. In campo per la diciassettesima giornata tornano la seconda e l’ultima in classifica: partita sulla carta impari, ma i giuliani vogliono risalire la china anche in virtù di una rosa non da ultimo posto. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.