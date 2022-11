Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trieste-Brescia, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Legovich torna tra le mura amiche dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Olimpia Milano, che aveva interrotto una striscia di due vittorie consecutive, arrivate dopo un avvio di stagione davvero negativo. Dall’altra parte, gli uomini di coach Magro, dopo una serie di partite perse per una manciata di punti o addirittura per un solo punto, hanno trovato un prestigioso successo contro Tortona. In settimana, però, è arrivata un’altra sconfitta in Eurocup, ancora per soli cinque punti, nello scontro diretto con Cluj-Napoca. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 26 novembre sul parquet dell’Allianz Dome. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trieste-Brescia di Serie A1.

In alternativa, Sportface.it vi terrà informati una cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.