Treviso-Reggio Emilia stasera in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso Basket-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida come prima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Riparte finalmente l’azione della grande pallacanestro italiana, ed è subito partita dell’ex per coach Menetti, ora alla guida degli emiliani dopo la scorsa stagione passata in Veneto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 1 ottobre, con la partita che verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports ed Eurosport 2, quest’ultimo disponibile anche su Dazn e Sky. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

