Trevisan-Zhang in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022

by Antonio Sepe

Martina Trevisan - Foto Roberto Dell'Olivo

Martina Trevisan esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Saisai Zhang. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, l’azzurra va a caccia di un posto al secondo turno. L’impegno non è proibitivo, anche perché per la numero 83 del mondo si tratta del primo match stagionale. Tra le due non ci sono precedenti. Chi avrà la meglio?

La sfida tra Trevisan e Zhang si svolgerà in data lunedì 17 gennaio, con orario attualmente da definire: seguiranno aggiornamenti dettagliati. La diretta televisiva del match sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), emittente che detiene i diritti dell’importante evento; live streaming disponibile peraltro attraverso piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sulla sfida con highlights post-partita.