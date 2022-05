Trevisan-Linette in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Antonio Fraioli

Martina Trevisan sfiderà Magda Linette nella circostanza del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Dopo aver conquistato la corona di Rabat, l’azzurra ha proseguito nel suo percorso d’oro sulla terra rossa anche al debutto in quel di Parigi, non lasciando scampo in due set a una buona giocatrice come Harriet Dart. La polacca, nel dettaglio, ha invece sorprendentemente eliminato Ons Jabeur, a sua volta in trionfo a Madrid e arrivata sino alla finale agli Internazionali BNL d’Italia; Linette è pronta a contrastare efficacemente la toscana, facendo leva sulla sua pesantezza di palla, sebbene Trevisan sia esperta sulla terra battuta e parte realisticamente favorita considerando il momento di forma. In continuità con le imprese del Roland Garros 2020, riecco l’azzurra ad alti livelli sul rosso della capitale francese. Come curiosità, da ricordare che la cavalcata dell’italiana di due anni fa si è conclusa di fronte…a una giocatrice polacca; ossia Iga Swiatek, appunto connazionale di Linette.

La sfida di primo turno a Parigi tra Trevisan e Linette si svolgerà mercoledì 25 maggio. Sarà il quarto incontro sul Court 13 a partire dalle ore 11:00 (al termine di Nakashima Griekspoor). La diretta televisiva della partita sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming peraltro disponibile tramite le applicazioni Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights per quanto riguarda l’incontro tra l’italiana Trevisan e la polacca Linette.