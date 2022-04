Trevisan-Kanepi in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Madrid 2022

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan affronterà Kaia Kanepi in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni per il Wta 1000 di Madrid 2022. Dopo aver sconfitto brillantemente Cristina Bucsa al primo turno preliminare, l’azzurra tenterà di avere la meglio sull’insidiosa estone sulla superficie che combacia perfettamente con le sue qualità tennistiche. La mancina toscana dovrà cercare di limitare la velocità di palla rilevante di Kanepi, pericolosa per qualsivoglia avversaria se in giornata; la giocatrice di Haapsalu, suo malgrado, preferisce superfici più rapide su cui esprimersi e potrebbe soffrire la terra battuta, con Trevisan ad approfittarne. Quasi tutto pronto per l’importante match che vale un posto nel tabellone principale del torneo di Madrid.

LA COPERTURA TV

IL MONTEPREMI

La sfida tra Trevisan e Kanepi andrà in scena oggi, mercoledì 27 aprile, come secondo match presso il Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 11.00 (dopo Linette-Schmiedlova). La diretta televisiva dell’incontro tra l’azzurra e l’estone non sarà disponibile sul territorio italiano; stesso discorso per il live streaming, non coperto da televisioni nostrane. Per quanto concerne i match di tabellone principale, invece, successivamente, sarà SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) a offrine la fruizione agli appassionati italiani. Sportface.it garantirà però aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori su Trevisan-Kanepi, disponibili post-match.