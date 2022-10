Trevisan-Hibino in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2022

Martina Trevisan sfiderà Nao Hibino nel primo turno del Wta 1000 di Guadalajara 2022. Ultimo torneo della stagione per la tennista toscana, che in questa trasferta oltreoceano ha ben giocato in quel di San Diego, vincendo contro la colombiana Osorio e disputando un buon match contro Danielle Collins negli ottavi di finale. Un match alla sua portata contro la nipponica, entrata in tabellone come lucky loser al posto della statunitense Shelby Rogers.

Trevisan e Hibino scenderanno in campo nella giornata di martedì come terzo match dalle ore 18:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Streaming disponibile sul sito ufficiale della tv della FIT, così come sulle piattaforme SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT) e Sky Go (solo per gli abbonati Sky). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti ai propri lettori al termine del match, con news, approfondimenti e highlights fino alla fine del torneo.

