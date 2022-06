Trevisan-Gauff oggi in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming semifinale Roland Garros 2022

by Giorgio Billone

Martina Trevisan - Foto Antonio Fraioli

Martina Trevisan sfiderà la statunitense Cori Gauff in semifinale al Roland Garros 2022.: la sfida sarà visibile oggi in tv anche in chiaro? Scopriamolo assieme con tutte le indicazioni su eventuale canale, orario e diretta streaming. Purtroppo per tutti gli appassionati di tennis che non hanno un abbonamento a Sky o Dazn (che ospitano i canali Eurosport) o a Discovery+, l’incontro non sarà visibile in chiaro gratuitamente, ma soltanto in diretta pay. L’azzurra diventerà la numero uno d’Italia in qualsiasi caso, ma una vittoria con raggiungimento della finale sarebbe epocale. Possiamo anticipare fin da ora, peraltro, che qualora la tennista toscana dovesse agguantare l’atto conclusivo, questo sì sarebbe visibile in chiaro (probabilmente sul Nove) in virtù della legge Melandri.

Ricordiamo che la sfida tra Trevisan e Gauff avrà inizio come terzo match a partire dalle ore 12 sul Philippe-Chatrier, ultima delle due semifinali del tabellone femminile. Sarà visibile su Eurosport per gli abbonati di Sky Sport (210 e 211), DAZN e Tim Vision. Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le due piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player. Anche Sportface.it seguirà la partita con una diretta testuale.