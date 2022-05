Trevisan-Dart in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan dovrà vedersela con Harriet Dart in occasione del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. La mancina azzurra, reduce dal recente trionfo in quel di Rabat, proverà a partire con il piede giusto anche a Parigi nella circostanza dell’esordio allo Slam francese. La toscana predilige la terra battuta tra le superfici tennistiche e parte con i favori del pronostico contro la britannica, invece più affine per caratteristiche al veloce. Il tennis offensivo di Dart può creare più di qualche problema a Trevisan, così come la sua completezza tecnica, sebbene l’italiana sappia gestire al meglio gli scambi sul rosso e abbia diversi assi nella manica. In ogni caso, si tratta di uno scontro assolutamente equilibrato, con Trevisan che può farsi preferire semplicemente per una questione di abitudine alla terra battuta, suo ‘territorio di caccia’ prediletto.

Il confronto di primo turno a Parigi tra Trevisan e Dart si svolgerà lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 12 (a seguire Riske-Yastremska). La diretta televisiva del match sarà proposta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming inoltre fruibile tramite le piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights per quanto concerne l’attesa sfida tra l’italiana Trevisan e la britannica Dart, assolutamente da non perdere per gli appassionati.