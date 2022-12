Trento-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Trento-Vicenza, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da tre sconfitte consecutive ed hanno bisogno di rialzare la testa per evitare di sprofondare ulteriormente nelle zone più pericolose della classifica. I biancorossi, invece, sono reduci da tre successi di fila e sperano di ottenere il poker per superare le dirette avversarie e restare in scia al Pordenone capolista. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 1 dicembre alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

