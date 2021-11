Tottenham-Vitesse stasera in tv: data, orario e come seguire in streaming il debutto di Conte

by Mattia Zucchiatti

Antonio Conte - Foto di Clément Bucco-Lechat - CC BY-SA 3.0

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Tottenham-Vitesse, match della quarta giornata della fase a gironi di Conference League e con un valore in più: è il debutto di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, dopo l’esonero di Espirito Santo. Alle 21:00 di giovedì 4 novembre la sua squadra scenderà in campo contro gli olandesi in questo turno. Potrete seguire la partita sia su Sky che su Dazn. Sportface.it vi offrirà una cronaca a fine gara. Conte cerca tre punti per blindare il primo posto del girone e iniziare col piede giusto la sua seconda avventura inglese.