Tortona-Sassari stasera in tv: orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Yachts Derthona Tortona-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2022 della Serie A1 di basket. A sfidarsi sono gli uomini di coach Ramondino, rivelazione dello scorso campionato, e i sardi allenati da coach Bucchi, ovvero le due formazioni che nella scorsa stagione sono arrivate fino alle semifinali dei playoff Scudetto. Prima partita ufficiale del nuovo anno, quindi, per cominciare al meglio la stagione. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 28 settembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, Discovery + ed Eurosport 2. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

