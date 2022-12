Torres-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Gubbio, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono tornati al successo nell’ultimo turno e sperano di trovare una certa continuità di risultati in modo tale da agganciare la zona playoff. Sono quattro, invece, le vittorie di fila per gli umbri che stanno tallonando da vicino la Reggiana capolista: si va a caccia della quinta sinfonia per provare il sorpasso sugli emiliani. La sfida andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

