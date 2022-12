Ternana-Como in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ternana-Como, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri allenati da Aurelio Andreazzoli sono reduci dal pareggio a reti bianche con il Sudtirol e adesso vogliono ritrovare la vittoria per restare ai vertici della classifica. Il club lombardo, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Reggina ed ha bisogno di rialzare la testa per lasciare la penultima posizione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

