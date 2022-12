Taranto-Monterosi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Taranto-Monterosi sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata in campo due squadre appaiate a quota 20 in classifica, a un solo punto dalla zona playoff ma anche obbligate a guardarsi le spalle da chi rinviene per evitare la bagarre salvezza. Chi vincerà all’Erasmo Iacovone? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

