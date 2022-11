Svizzera-Camerun in tv: data, orario, canale e streaming Mondiali Qatar 2022

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Svizzera-Camerun, match della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il gruppo G è uno dei più interessanti e questo match – in programma alle 11:00 di giovedì 24 novembre – può essere già decisivo in un senso o nell’altro. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Rai 2 (e su Rai 4K) oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.