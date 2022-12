Sudtirol-Ternana in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sudtirol-Ternana, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini hanno visto interrompersi la loro striscia di imbattibilità durata quindici turni nella gara persa contro il Genoa, ma ora sono pronti a riscattarsi tra le mura amiche. La compagine umbra, invece, è tornata a vincere la scorsa giornata contro il Cagliari e non ha affatto intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA